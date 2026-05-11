Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 08:42:38

AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte stabilisiert - TKMS-Zahlen kommen gut an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vor dem Wochenende noch sehr schwachen Papiere von Rüstungswerten haben sich am Montag im vorbörslichen Handel auf Tradegate stabilisiert. TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) bekommen dabei Auftrieb von gut aufgenommenen Geschäftszahlen. Auf Tradegate gewannen die Titel des Marineschiffbauers 4 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

TKMS bestätigte nach Zuwächsen im ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr. Dabei profitiert der Hersteller von U-Booten und Überwasserschiffen weiter von hohen Ausgaben der Regierungen für Militär. Das zum Industriekonzern thyssenkrupp gehörende Unternehmen kann trotz Rückgängen beim Neugeschäft auf einen rekordhohen Auftragsbestand bauen. Ein Händler nannte die Zahlen von TKMS auf den ersten Blick solide.

Rheinmetall (Rheinmetall) notierten auf Tradegate am Montagmorgen knapp zwei Prozent höher, nachdem sie am Freitag nach einem kritischen Kommentar von JPMorgan erneut stark abgerutscht waren auf den tiefsten Stand seit April 2025 und in diesem Jahr nun schon mehr als ein Fünftel verloren haben.

Warburg Research hält den Ausverkauf aber für überzogen und stufte die Anteile jetzt auf "Buy" hoch. Aktien von RENK gewannen am Montag vorbörslich 1,7 Prozent, nachdem sie am Freitag ebenfalls stark nachgegeben hatten.

Rüstungswerte stehen seit geraumer Zeit unter Druck, auch angesichts der Friedensbemühungen in der Ukraine. Mit einem nachhaltigen Waffenstillstand in der Ukraine würde der wichtigste Treiber wegfallen, schrieben am Montag die Experten von Bernstein Research./ajx/bek/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

mehr Analysen
11:42 RENK Buy Warburg Research
08.05.26 RENK Kaufen DZ BANK
07.05.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RENK 45,01 -2,73% RENK
Rheinmetall AG 1 153,40 -2,07% Rheinmetall AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 72,80 -2,28% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen