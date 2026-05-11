Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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11.05.2026 08:42:38
AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte stabilisiert - TKMS-Zahlen kommen gut an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vor dem Wochenende noch sehr schwachen Papiere von Rüstungswerten haben sich am Montag im vorbörslichen Handel auf Tradegate stabilisiert. TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) bekommen dabei Auftrieb von gut aufgenommenen Geschäftszahlen. Auf Tradegate gewannen die Titel des Marineschiffbauers 4 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.
TKMS bestätigte nach Zuwächsen im ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr. Dabei profitiert der Hersteller von U-Booten und Überwasserschiffen weiter von hohen Ausgaben der Regierungen für Militär. Das zum Industriekonzern thyssenkrupp gehörende Unternehmen kann trotz Rückgängen beim Neugeschäft auf einen rekordhohen Auftragsbestand bauen. Ein Händler nannte die Zahlen von TKMS auf den ersten Blick solide.
Rheinmetall (Rheinmetall) notierten auf Tradegate am Montagmorgen knapp zwei Prozent höher, nachdem sie am Freitag nach einem kritischen Kommentar von JPMorgan erneut stark abgerutscht waren auf den tiefsten Stand seit April 2025 und in diesem Jahr nun schon mehr als ein Fünftel verloren haben.
Warburg Research hält den Ausverkauf aber für überzogen und stufte die Anteile jetzt auf "Buy" hoch. Aktien von RENK gewannen am Montag vorbörslich 1,7 Prozent, nachdem sie am Freitag ebenfalls stark nachgegeben hatten.
Rüstungswerte stehen seit geraumer Zeit unter Druck, auch angesichts der Friedensbemühungen in der Ukraine. Mit einem nachhaltigen Waffenstillstand in der Ukraine würde der wichtigste Treiber wegfallen, schrieben am Montag die Experten von Bernstein Research./ajx/bek/zb
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