AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte ziehen an mit Leonardo-Kurssprung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nachfrage der Anleger nach Rüstungswerten zieht am Donnerstag wieder merklich an. Ein überzeugender Ausblick des italienischen Branchenunternehmens Leonardo lieferte in Zeiten der weiter schwelenden Nahost-Konflikts einen bedeutenden Impuls dazu. Die Titel der Italiener gaben im Sektor die Richtung vor mit einem Kurssprung, der in Mailand mehr als neun Prozent groß war.

Im DAX erholten sich Rheinmetall mit einem Kursgewinn von fast drei Prozent von ihrem Jahrestief. HENSOLDT, RENKleona und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) zogen im MDAX zwischen 2,5 und fünf Prozent an. Titel von BAE Systems gewannen in London 3,5 Prozent an Wert.

JPMorgan-Analyst David Perry verwies bei Leonardo auf neue Zielsetzungen bis 2030, die "sehr deutlich über dem Analystenkonsens" lägen. Er betonte außerdem, dass die Zielsetzungen der Italiener einige weitere Treiber noch nicht berücksichtigt hätten. Perry erwähnte dabei Zukäufe wie die anstehende Übernahme von Iveco Defence Vehicles und einen potenziell anziehenden US-Verteidigungshaushalt./tih/stk