AKTIEN IM FOKUS: Safran weiter unter Druck - JPMorgan: Schwäche kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Kielwasser schwacher Aktien von SAFRAN sind auch die Papiere von MTU (MTU Aero Engines) am Freitagmorgen um 2,8 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni gefallen. Die Anteilsscheine der Franzosen wurden sogar auf das Niveau vom Mai zurückgeworfen.

Das Geschäft mit Luft- und Raumfahrtantrieben habe die Erwartungen ein wenig verfehlt, dies sei aber durch Stärke im Rüstungsgeschäft kompensiert worden, kommentierte Analyst Sam Burgess von Goldman Sachs die Zahlen von Safran.

David Perry von JPMorgan sieht die Aktien weiter unter dem Druck geopolitischer Unsicherheit und hoher Treibstoffkosten für die Airlines. Er rät den Anlegern allerdings auf mittlere und langfristige Sicht zum Kauf in dieser Kursschwäche. Safran zähle nämlich nicht nur zu den aussichtsreichsten Branchenwerten, sondern überhaupt zu den attraktivsten Aktien./ag/jha/