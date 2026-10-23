SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.10.2026 09:52:40

AKTIEN IM FOKUS: Safran weiter unter Druck - JPMorgan: Schwäche kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Kielwasser schwacher Aktien von SAFRAN sind auch die Papiere von MTU (MTU Aero Engines) am Freitagmorgen um 2,8 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni gefallen. Die Anteilsscheine der Franzosen wurden sogar auf das Niveau vom Mai zurückgeworfen.

Das Geschäft mit Luft- und Raumfahrtantrieben habe die Erwartungen ein wenig verfehlt, dies sei aber durch Stärke im Rüstungsgeschäft kompensiert worden, kommentierte Analyst Sam Burgess von Goldman Sachs die Zahlen von Safran.

David Perry von JPMorgan sieht die Aktien weiter unter dem Druck geopolitischer Unsicherheit und hoher Treibstoffkosten für die Airlines. Er rät den Anlegern allerdings auf mittlere und langfristige Sicht zum Kauf in dieser Kursschwäche. Safran zähle nämlich nicht nur zu den aussichtsreichsten Branchenwerten, sondern überhaupt zu den attraktivsten Aktien./ag/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.

mehr Analysen
23.10.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 317,00 -4,95% MTU Aero Engines AG
SAFRAN S.A. 273,30 -9,68% SAFRAN S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:33 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen