NASDAQ Composite Index

22 620,61
-265,45
-1,16 %
23.02.2026 16:35:38

AKTIEN IM FOKUS: SAP schwach und Teamviewer auf Rekordtief - Tool von Anthropic

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die SAP (SAP SE)-Aktie hat zum Wochenstart ihre Kursgewinne vom Freitag abgegeben. Im MDAX sackten TeamViewer auf ein Rekordtief. In den USA setzte sich mit dem Börsenstart an Wall Street und Nasdaq zudem die Talfahrt von Aktien dortiger Software- und Cybersicherheitsunternehmen fort. Am Markt wurde auf den OpenAI-Konkurrenten Anthropic verwiesen, der vor dem Wochenende ein Sicherheitstool für sein KI-Modell Claude vorgestellt hatte.

SAP büßten als DAX-Schlusslicht 3,6 Prozent auf 167,65 Euro ein. Im MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es für Teamviewer um 5,6 Prozent auf 4,58 Euro abwärts. In den USA sackten Zscaler mit minus 6,5 Prozent auf ein Tief seit Herbst 2023. Salesforce und Oracle büßten zuletzt etwas mehr als 4 Prozent ein. Cloudflare setzten ihre Talfahrt vom Freitag mit Verlusten von 2,5 Prozent fort. Palo Alto Networks sanken um 2 Prozent.

Das neue Tool von Anthropic scanne Codebasen auf Sicherheitslücken und schlage gezielte Software-Patches zur manuellen Überprüfung vor, erklärte ein Börsianer. Das belaste nun auch Aktien der Software- und Cybersicherheitsbranche in Europa und weiterhin solche aus den Vereinigten Staaten./ck/jha/

