AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
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25.11.2026 11:29:38
AKTIEN IM FOKUS: Schaeffler erholt nach JPMorgan-Lob - Aumovio ins Plus gedreht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Mittwoch von einer Empfehlung der US-Bank JPMorgan profitiert. Die Papiere des Autozulieferers und Industriekonzerns kletterten zeitweise um mehr als 5 Prozent auf 5,18 Euro, nachdem sie am vergangenen Freitag mit 4,80 Euro noch auf einen Tiefpunkt seit Sommer 2025 gefallen waren.
Die JPMorgan-Experten hoben Schaeffler im Rahmen des großen Ausblicks auf die Autobranche für 2027 auf "Overweight". Sie stutzten ihr Kursziel zwar auf 6,50 Euro, signalisierten damit aber immer noch weitere 25 Prozent Erholungspotenzial. Gelobt wurde das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern, das im Kursziel noch gar nicht einkalkuliert sei.
Aumovio (AUMOVIO) drehten derweil nach einem anfänglichen Rekordtief von 27,90 Euro ins Plus. Für die Conti-Abspaltung strichen die JPMorgan-Experten zwar ihre Empfehlung und votieren nur noch mit "Neutral". Ihr Kursziel von 40 Euro liegt aber ebenfalls klar über Xetra-Niveau./ag/zb
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