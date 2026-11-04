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04.11.2026 18:38:38

AKTIEN IM FOKUS: Scout24 auf Einjahreshoch mit festen Immobilienwerten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erhöhte Umsatzprognose von Scout24 hat am Mittwoch die Aktien des Internetportal-Betreibers beflügelt. In einem starken Börsenumfeld, das vom Wahlsieg der Demokraten in den USA geprägt war, zählten die Titel im DAX mit einem Anstieg um 6,7 Prozent zu den größten Gewinnern. Sie knüpften damit wieder an ihre Erholungsrally im Oktober an - Ende September hatten sie noch auf dem tiefsten Stand seit April notiert.

Das Zahlenwerk habe leicht über den Erwartungen gelegen und der Internetportal-Betreiber gehe nun davon aus, das obere Ende seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Analystin Annick Maas von Bernstein Research in einer ersten Reaktion.

Die Scout24-Titel profitierten wohl auch von einer generellen Erholungsrally im Immobiliensektor, aus dem Vonovia (Vonovia SE) um 3,6 Prozent stiegen. Den vorgelegten Neunmonatszahlen attestierten Analysten keine großen Neuigkeiten. In der Breite wirkten sich Kursgewinne am Anleihemarkt positiv aus, die die Renditen fallen ließen. Fallende Marktzinsen können dem kreditintensiven Sektor die Geldaufnahme theoretisch wieder etwas erleichtern./tih/gl/he

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LEG Immobilien 50,05 -0,79% LEG Immobilien
Scout24 89,55 0,28% Scout24
TAG Immobilien AG 11,74 -0,25% TAG Immobilien AG
Vonovia SE 16,97 -0,06% Vonovia SE

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