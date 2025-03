AKTIEN IM FOKUS: Siemens Energy und Hochtief schwach - KI-Optimismus gedämpft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben am Dienstag etwas unter gedämpftem KI-Optimismus gelitten. Ein warnender Kommentar des chinesischen Internetriesen Alibaba galt am Markt als Bremsklotz. Alibaba-Manager Joe Tsai hatte von einer drohenden "Blase" beim Ausbau der Kapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) gesprochen.

Während der DAX nach einem verhaltenen Wochenauftakt um 0,7 Prozent zulegte, waren Siemens Energy mit einem Abschlag von 0,9 Prozent auf gut 60 Euro der zuletzt zweitgrößte Verlierer im deutschen Leitindex. Zwischenzeitlich war der Kurs um mehr als vier Prozent abgerutscht. Anstelle eines Vorstoßes Richtung Februar-Rekord ging es eher in Richtung 21- und 50-Tage-Linien.

Der Energietechnik-Konzern wird von Anlegern wegen des immensen Strombedarfs von Rechenzentren als Aktie mit KI-Fantasie angesehen. Auf Nachrichten zu Investitionen in die Infrastruktur reagieren die Anleger daher empfindlich, denn der KI-Boom hatte in den vergangenen Monaten die Kursrally mächtig mit angefeuert. Ausgehend vom Rekordtief von 6,40 Euro im September 2023 hatte sich der Kurs bis zur Februar-Bestmarke in etwa verzehnfacht.

Während US-Präsident Donald Trump in den USA das Projekt "Stargate" vorantreibt, wollen neben Alibaba auch andere große globale Tech-Riesen wie Microsoft oder SoftBank Milliarden investieren, um für die KI aufzurüsten. Alibaba-Manager Tsai hatte nun aber auf einer Investorenkonferenz davor gewarnt, dass KI-Investitionen der Nachfrage deutlich voraus griffen. Viele dieser Projekte würden ohne klare Kundenvorstellungen umgesetzt, sagte er.

Weil sich Branchenkenner Tsai mit seinen Aussagen auch auf den globalen Ausbau von Rechenzentren bezog, sahen Marktteilnehmer seine Aussagen einen Belastungsfaktor für Aktien wie Siemens Energy. Auch jene des Baukonzerns HOCHTIEF hatten zuletzt von KI-Fantasie profitiert. Sie bauen auch Rechenzentren. Bei einem Jahresplus von 28 Prozent ringen dessen im MDAX enthaltene Papiere am Dienstag mit minus 1,1 Prozent um ihre 21-Tage-Linie.

Dass Siemens Energy Berichten zufolge vor dem Verkauf des größten Teils des Windenergie-Geschäfts in Indien steht, wurde von Börsianern zwar positiv gewertet, konnte den Aktienkurs aber nicht ins Plus befördern. "Die Idee ist nicht neu, scheint aber immer konkreter zu werden", sagte einer von ihnen. Die tatsächliche Entwicklung müsse diesbezüglich aber noch abgewartet werden./tih/ag/jha/