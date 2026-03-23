AKTIEN IM FOKUS: Siemens und Siemens Energy zweistellig erholt vom Tagestief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens haben sich am Montag nach dem Tweet des US-Präsidenten besonders deutlich erholt. Die Papiere der Münchner drehten vom tiefsten Stand seit April 2025 aus zeitweise um fast 12 Prozent nach oben und landeten damit fast wieder bei 221 Euro. Zuletzt kosteten sie mit 210 Euro immer noch gut 3 Prozent mehr als am Vortag. Siemens hatte seit dem Kriegsausbruch 20 Prozent verloren. Ähnlich erging es Siemens Energy, die im Tagesverlauf sogar fast 13 Prozent aufholen konnten.

Donald Trump verzichtet nach eigenen Worten angesichts produktiver Gespräche mit dem Iran über ein Ende der Kämpfe in den kommenden fünf Tagen auf Angriffe gegen iranische Energieanlagen. Er habe das Verteidigungsministerium angewiesen, alle Attacken auf Kraftwerke und die Energieinfrastruktur auszusetzen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran hat allerdings die Aussagen von US-Präsident Donald Trump dementiert, wonach Verhandlungen zwischen Teheran und Washington laufen. Es gebe keinerlei direkte Kontakte zu Trump, auch nicht über Vermittler, hieß es in Berichten der Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim, die Irans mächtigen Revolutionswächtern nahestehen.

Gleichwohl erholten sich die bisher stärksten Verlierer des in die vierte Woche gegangenen Kriegs ab Montagmittag deutlich. Der Druck starker Ölpreise ließ merklich nach. Die Nordseesorte Brent kostete zeitweise wieder weniger als 100 Dollar je Barrel, zuletzt waren es noch knapp 104 US-Dollar./ag/stk