PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
27.11.2026 10:51:38
AKTIEN IM FOKUS: Skepsis von JPMorgan für 2027 belastet Adidas und Puma
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein zurückhaltender Jahresausblick von JPMorgan für die Sportartikelbranche hat bei den Anlegern von adidas und Puma (PUMA SE) am Freitag die Laune getrübt. Analystin Wendy Liu strich ihre Empfehlung für Adidas und votiert für Puma sogar mit "Underweight". Die Schweizer On Holding (On) bleibt nun ihr einziger Favorit im Sektor. Sie glaubt in der Branche an ein Jahr mit nachlassendem Wachstum und einem sich verschärfenden Wettbewerb.
Die zuletzt erholten Aktien von Adidas büßten am Freitagvormittag zeitweise 2,5 Prozent ein auf 169,35 Euro. Sie pendeln nach ihrem Zwischenhoch vor gut zwei Wochen aktuell wieder um ihre 21-Tage-Linie. 2026 treten Adidas-Papiere damit per Saldo auf der Stelle. Liu signalisiert mit ihrem auf 184 Euro
gesenkten Kursziel deutlich weniger Erholungsspielraum als bisher. Um das angestrebte währungsbereinigte Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich zu erreichen, bräuchte es neue Zugpferde im Schuhbereich, so die Expertin. Erfolge diesbezüglich seien kaum kalkulierbar.
Bei Puma sieht Liu mit ihrem Kursziel von 21 Euro sogar weitere Rückschlagsgefahren für die Papiere, die am Vormittag bis zu 3 Prozent auf 22,80 Euro verloren. Damit liegen sie 2026 nur noch leicht im Plus. Die Expertin befürchtet, dass sich der Turnaround von Puma im aktuell schwierigen Umfeld hinzieht. Denn die Einzelhändler seien zunehmend risikoscheu und legten sich keine Marken ins Regal, deren Absatzerfolg ungewiss sei./ag/tih/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PUMA SE
|
17:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
10:51
|AKTIEN IM FOKUS: Skepsis von JPMorgan für 2027 belastet Adidas und Puma (dpa-AFX)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Puma SE auf 'Underweight' - Ziel 21 Euro (dpa-AFX)
|
24.11.26
|XETRA-Handel MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
20.11.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SE
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|23,22
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.