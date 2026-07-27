AKTIEN IM FOKUS: Software-Werte mit SAP weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Software-Aktien haben zum Start in die neue Börsenwoche ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Bereits am Freitag hatten die Branchenwerte dank positiv aufgenommener Quartalsresultate von SAP (SAP SE) einen Kurssprung gemacht. Dieser Schwung hält Marktbeobachtern zufolge vorerst an.

Die Papiere von SAP setzten sich am Montagvormittag mit einem Kursplus von 5,4 Prozent an die Spitze des DAX, nachdem sie bereits am Freitag mit einem Anstieg um 9,3 Prozent dem deutschen Leitindex mächtig Schwung gegeben hatten. Die Erholung stützte sich auf den kurzfristigen Vertragsbestand bei Mietsoftware (Cloud), der die Analystenerwartungen übertroffen hatte. Tags zuvor waren die Titel der Walldorfer noch auf das tiefste Niveau seit November 2023 abgesackt.

Mit Nemetschek (Nemetschek SE), Bechtle, TeamViewer und ATOSS Software gehörten auch Software-und IT-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe mit Kursaufschlägen zwischen 2,1 und 7,5 Prozent zu den größten Gewinnern in den Indizes MDAX und SDAX.

Atoss hatte am Freitag ebenfalls gute Nachrichten für die Anleger parat. Das Unternehmen habe dank eines guten Cloud-Geschäfts bei der Profitabilität überrascht, sagte ein Händler.

Laut dem Analysten Oliver Frey von der Privatbank Metzler kann das zweite Quartal die zuletzt bei SAP und im Sektor spürbaren Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz etwas mildern. Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies sieht die zuletzt verzeichnete Zurückhaltung der Investoren mittlerweile sogar als widerlegt./edh/bek/men