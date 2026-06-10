thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
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10.06.2026 14:29:38
AKTIEN IM FOKUS: Stahl- und Rohstoffaktien unter Druck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Rohstoffwerte und Aktien aus dem Metallsektor gehören am Mittwoch zu den schwächsten Branchen am europäischen Aktienmarkt. Der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Basic Resources sank um 1,5 Prozent. Seit Tagen schon geht es für den Branchenindex bergab nach einem Rekord, der Anfang des Monats bei fast 900 Punkten aufgestellt wurde. Etwa zehn Prozent hat er mittlerweile wieder verloren.
Vor Inflationsdaten aus den USA rotierten Anleger am Mittwoch in andere Sektoren wie etwa Telekommunikation, Versicherungen, Lebensmittel oder Immobilien.
Am deutschen Aktienmarkt machte sich dies bei den Stahlkochern Salzgitter und thyssenkrupp und dem Kupferkonzern Aurubis stark bemerkbar. Die Papiere der drei Konzerne sackten am MDAX-Ende um 4,5 bis 6,2 Prozent ab./tih/jha/
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