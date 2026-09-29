Aeroports de Paris ADPAct. Aktie
WKN DE: A0J2WM / ISIN: FR0010340141
|
29.09.2026 10:09:38
AKTIEN IM FOKUS: Steuerpläne belasten Vinci und andere Infrastrukturwerte
PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von VINCI haben am Dienstag im frühen Handel deutlich nachgeben. Zuletzt verlor der Wert 3,5 Prozent und markierte damit ein Jahrestief. Auch Titel anderer französischer Infrastrukturunternehmen wie ADP (Aeroports de Paris ADPAct) und Eiffage gaben nach.
Marktteilnehmer verwiesen auf Steuerpläne der französischen Regierung Danach sollen im Rahmen des Haushalts für 2027 Steuern für Transport-Infrastruktur angehoben werden. Die Analysten von Morgan Stanley haben errechnet, dass eine entsprechende Erhöhung das Nettoergebnis von Vinci um neun Prozent belasten könnte. Die Bewertung der Aktie könnte dadurch um 4,50 bis 5,00 Euro fallen./mf/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aeroports de Paris ADPAct.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Aeroports de Paris ADPAct.
Aktien in diesem Artikel
|Aeroports de Paris ADPAct.
|108,70
|-1,98%