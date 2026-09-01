Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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01.09.2026 12:36:38
AKTIEN IM FOKUS: Symrise stabil und Givaudan im Minus nach Analystenurteilen
FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien der Aromenhersteller Symrise und Givaudan sind am Dienstag im schwachen Marktumfeld etwas auseinander gedriftet. Während Symrise im DAX nach einer Kaufempfehlung zeitweise mehr als 2 Prozent gewannen, büßten Givaudan 1,4 Prozent ein. Nach einem starken Handelsstart fehlten allerdings auch bei Symrise die Anschlusskäufe und das Kursplus schmolz sukzessive zusammen.
Analyst Marcus Dunford-Castro von der Investmentbank Jefferies hob am Montagabend Symrise auf "Buy" und strich zugleich seine Kaufempfehlung für Givaudan. Bei Symrise setzt der Experte insbesondere auf ein weiter anziehendes Geschäft im Bereich Pet Food als Zulieferer der Tiernahrungshersteller. Zudem profitierten die Deutschen mehr von verbesserten Voraussetzungen in der Lebensmittelbranche.
Die nächste Phase der Outperformance der europäischen Zutatenhersteller dürfte angetrieben werden von biotechnologischen Innovationen und technologisch breit aufgestellten Unternehmen, vermutet Dunford-Castro. Givaudan dürfte dagegen das Problem haben, dass der Vorteil durch die Premiumisierung im Bereich feine Duftstoffe schwinde. In anderen Kategorien sieht er die Konkurrenz aus der Branche aber besser aufgestellt.
Celine Pannuti von JPMorgan bleibt für Givaudan unterdessen weiter sehr optimistisch. Sie rechnet mit einer weiteren Wachstumsbeschleunigung der Schweizer im zweiten Halbjahr und favorisiert sie in der Branche./ag/bek/stk
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