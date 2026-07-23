T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
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23.07.2026 13:42:38
AKTIEN IM FOKUS: T-Mobile-Zahlen bremsen Erholung von Telekom etwas aus
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Quartalszahlen von T-Mobile US haben am Donnerstag eine weitere Kurserholung der Aktien der Muttergesellschaft Deutsche Telekom verhindert. Die Erwartungen an den Neukundenzuwachs von T-Mobile US wurden nicht ganz so stark übertroffen, wie dies beim US-Konkurrenten AT&T tags zuvor der Fall gewesen war. Im vorbörslichen US-Handel fielen die Papiere von T-Mobile US um 4 Prozent und zogen in Frankfurt die T-Aktien mit runter.
Nach einer ausgeprägten, dreimonatigen Schwächephase mit einem Kursverlust von fast einem Drittel bis unter 24 Euro hatten sich die Telekom-Anteile im Juli gerade erst wieder gefangen und mit Kursen von mehr als 27 Euro auch wieder über der Unterstützung der vergangenen Monate im Bereich 26 Euro notiert. Am Donnerstagnachmittag kosteten die T-Aktien zuletzt 26,67 Euro, dies war ein Minus von 2,1 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag./ajx/mis
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