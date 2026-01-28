ASMI Aktie
AKTIEN IM FOKUS: Technologie-Index winkt Hoch seit 2000 - starker ASML-Ausblick
FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Technologiewerten winkt am Mittwoch nach dem starken Geschäftsbericht von ASML (ASML NV) ein guter Tag. Der Branchenindex könnte nach zwei Wochen Pause wieder einen Höchststand seit dem Jahr 2000 erreichen.
ASML setzten vorbörslich ihre Rekordjagd mit Kursen über 1.300 Euro fort, Infineon erreichten ein Hoch seit November 2021.
Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte des Chipausrüsters ASML weiter kräftig an. Für das 2026 peilt das Unternehmen weiteres Umsatzwachstum an. Zudem wurde bis Ende 2028 der Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 12 Milliarden Euro angekündigt./ag/mis
