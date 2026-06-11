T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|
11.06.2026 14:02:38
AKTIEN IM FOKUS: Telekom unter Druck - Gedanken wieder bei T-Mobile US-Fusion
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) werden am Donnerstag nach einem Medienbericht von erneuten Spekulationen über eine Fusion mit der Tochter T-Mobile US belastet. Ein Artikel im "Wall Street Journal" (WSJ) ließ diese wieder hochkochen, nachdem informierte Kreise schon Ende April auf eine mögliche vollständige Kombination hingedeutet hatten. Bereits damals hatten die Aktien negativ reagiert.
Die Telekom-Aktien büßten am Donnerstag rund drei Prozent auf 27,77 Euro ein, womit sie auch den europäischen Sektorindex belasteten. Aktien des möglichen Fusionspartners, T-Mobile US, wurden derweil im vorbörslichen New Yorker Handel nur leicht im Minus gehandelt. Aktuell ist T-Mobile US bei knapp über 50-prozentiger Beteiligung voll in der Telekom konsolidiert.
Die Berichte werden nun aufgewärmt im "WSJ" mit der Aussage, dass der Telekom-Vorstand Timotheus Höttges die Fusion vorantreiben wolle. Er stehe mit dem Vorhaben vor "der ehrgeizigsten Bewährungsprobe seiner beruflichen Laufbahn", schrieb die US-Zeitung. Dazu müsse er nicht nur den deutschen Staat als eigenem Großaktionär von dem Projekt überzeugen, sondern auch die übrigen T-Mobile-Aktionäre, die bislang jedoch kaum Vorteile in der Fusion sähen - unter anderem wegen einer schwächeren Profitabilität des Mutterkonzerns.
Sollte dies gelingen, wäre dann das regulatorische Umfeld noch komplex, heißt es weiter. Der Bernstein-Analyst Ulrich Rathe hatte die diesbezüglichen Hürden in ersten Reaktionen im April bereits als beträchtlich hoch bezeichnet, auch wenn die Idee an sich plausibel sei. Experten äußerten damals die Vermutung, dass das Ziel ist, den Bewertungsabschlag der Telekom im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, einfacher an Kapital heranzukommen und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen./tih/ag/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
10.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
10.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
|
10.06.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
|
04.06.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.05.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.05.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
|
14.05.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in T-Mobile US von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile US
|19.05.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.04.26
|T-Mobile US Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|160,40
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Angriffe auf Iran: ATX kräftig im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag deutlich stärker. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich ebenso höher. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag nach.