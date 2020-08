AKTIEN IM FOKUS: Tesla auf Rekordhoch - Nasdaq 100 folgt mit neuer Bestmarke

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla haben am Montag einen neuen Rekord aufgestellt - und im Schlepptau auch der technologielastige NASDAQ 100. Zuerst kletterte Tesla über die bisherige Bestmarke von knapp 1795 US-Dollar und näherten sich so erstmals in ihrer Geschichte der 1800-Dollar-Marke. Später zog dann der Nasdaq-Auswahlindex nach, indem er bis auf 11 289 Punkte stieg. Auch der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) erreichte ein neues Hoch.

Laut Händlern bekommt die Tesla-Aktie weiter Rückenwind davon, dass die Papiere des Elektroautobauers demnächst gesplittet werden sollen - um sie auf ihrem hohen Niveau auch für Kleinanleger wieder interessanter zu machen. Die Aktionäre des derzeit wertvollsten Autobauers sollen demnächst für je ein Papier vier weitere Anteilscheine als Dividende erhalten. Wirksam werden soll das Verfahren am 31. August.

Der Kurs der Tesla-Aktien hatte sich seit dem Coronacrash-Tief im März bei rund 350 Dollar bis Mitte Juli auf knapp 1800 Dollar mehr als verfünffacht. Im August war das Papier dann bis auf unter 1400 Dollar zurückgekommen, seit dem Bekanntwerden der Aufsplittung geht es aber wieder rasant bergauf. 1365 Dollar kosteten sie im bisherigen Monatstief, seither haben sie nun schon wieder um 30 Prozent zugelegt.

US-Technologiewerte stellten am Montag erneut die Standardwerte im Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) in den Schatten. Während der Nasdaq 100 um mehr als ein Prozent stieg, lag der Dow moderat im Minus. Von einem neuen Rekord, der mit 29 568 Punkten bisher aus der Zeit kurz vor Corona stammt, ist das Kursbarometer der Wall Street mit aktuell 27 873 Punkten noch ein ganzes Stück entfernt./tih/he