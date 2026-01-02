ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.01.2026 11:43:38

AKTIEN IM FOKUS: Thyssenkrupp und Salzgitter glänzen - Aurubis mit Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Stahlaktien Salzgitter und thyssenkrupp haben zum Auftakt 2026 an ihr starkes Jahr 2025 angeknüpft. Salzgitter schnellten um fast 8 Prozent auf 43,28 Euro nach oben und damit auf ein Hoch seit April 2022. Der Thyssenkrupp-Aktienkurs näherte sich mit einem Anstieg um gut 4 Prozent auf 9,67 Euro wieder dem oberen Ende der seit Oktober bestehenden Handelsspanne.

Mit einem Kursgewinn von gut 153 Prozent hatten es die Aktien von Salzgitter 2025 auf den dritten Platz im Nebenwerte-Index SDAX geschafft. Ebenso wie Thyssenkrupp profitierten die Papiere des Stahlkochers von der Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft sowie auf weitere Schutzmaßnahmen der EU-Kommission für Europas Stahlwirtschaft, die unter Billigimporten von staatlich subventioniertem China-Stahl leidet. Zudem kommt Salzgitter Rüstungshoffnung zugute, nachdem das Unternehmen vor einigen Monaten als Hersteller von Panzerstahl zertifiziert worden war.

Hinzu kommt bei Salzgitter der starke Lauf des Kupferkonzerns Aurubis, an dem Salzgitter fast 30 Prozent hält. Die Hamburger Kupferhütte profitiert von der hohen Nachfrage nach dem Industriemetall, das für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, für die Elektromobilität sowie die Künstliche Intelligenz unerlässlich ist. Dabei kommt Aurubis auch die Inbetriebnahme eines neuen Standorts in den USA zugute. Die Aktien erreichten denn auch direkt zum Jahresstart ein weiteres Rekordhoch. Kurz vor Freitagmittag notierten sie mit 125,40 Euro noch knapp ein Prozent im Plus.

Thyssenkrupp schafften es 2025 mit einem Kursanstieg um fast 215 Prozent sogar an die Spitze des MDAX, dem Index der mittelgroßen Börsenwerte hierzulande. Neben den Konjunktur- und Protektionismushoffnungen sorgte die Abspaltung des Marineschiffbauers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) im Oktober für Rückenwind, dessen Bewertung vom Rüstungsboom profitierte.

Für ArcelorMittal ging es am Freitag an der Euronext (Euronext NV) um rund ein Prozent nach oben; die Papiere hatten 2025 ebenfalls stark zugelegt./mis/ajx/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ArcelorMittalmehr Nachrichten

Analysen zu ArcelorMittalmehr Analysen

03.12.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
02.12.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 39,47 2,76% ArcelorMittal

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:30 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
10:29 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX in Grün -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag startet der heimische Aktienmarkt schwächer ins neue Handelsjahr. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen