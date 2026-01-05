Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|
05.01.2026 11:07:38
AKTIEN IM FOKUS: Venezuela-Aussichten beflügeln US-Ölwerte - Chevron stark
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem US-Angriff in Venezuela sind die US-Ölaktien am Montag im vorbörslichen Handel überdurchschnittlich stark gefragt. Den größten Kursgewinn verzeichnen die Papiere von Chevron, die vorbörslich zuletzt um acht Prozent zulegten. Dies entspräche im offiziellen Handel an der New York Stock Exchange (Nyse) dem höchsten Stand seit neun Monaten.
Für die Anteilsscheine von ConocoPhillips ging es ebenfalls um rund sieben Prozent nach oben. Die Titel von ExxonMobil verteuerten sich vorbörslich um 3,3 Prozent.
US-Präsident Donald Trump kündigte nach der überraschenden Gefangennahme von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro durch die USA am Wochenende an, dass die US-Konzerne in den kommenden Monaten Milliardenbeträge in den Wiederaufbau des venezolanischen Ölsektors investieren werden.
Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela noch vertreten ist. Deshalb werden dem Öl-Multi besonders gute Chancen eingeräumt, vom riesigen Geschäftspotenzial in dem Land zu profitieren. Venezuela verfügt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel über die größten Erdölreserven weltweit./edh/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
