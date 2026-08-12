Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN: 913769 / ISIN: DK0010268606
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12.08.2026 14:28:38
AKTIEN IM FOKUS: Vestas sorgt für gute Stimmung in der Windkraftbranche
KOPENHAGEN/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Erhöhte Jahresziele von Vestas Wind Systems (Vestas Wind Systems A-S) haben die Kurse von Europas Windkraftunternehmen am Donnerstag deutlich nach oben getrieben. Allen voran gewannen die Papiere der Dänen 18 Prozent und schafften es damit auf das höchste Niveau seit Anfang 2024. In ihrem Sog zogen Nordex um bis zu 7 Prozent an. Siemens Energy gewannen zeitweise über 4,5 Prozent und profitierten dabei auch von positiven Signalen aus dem KI-Bereich.
Vestas habe die operativen Ergebniserwartungen im zweiten Quartal klar getoppt, konstatierte Ajay Patel von Goldman Sachs. Die erhöhten Jahresziele bedeuten nun 9 Prozent Spielraum für den EBIT-Marktkonsens 2026. Das Management habe sogleich betont, dass das seit langem gesteckte mittelfristige Margenziel von 10 Prozent in Sichtweite komme.
Analyst Colin Moody von der kanadischen Investmentbank RBC hält die Prognoseerhöhung verglichen mit dem Ausmaß der positiven Überraschung sogar noch für zurückhaltend. Er lobte zudem ein "solides Aktienrückkaufprogramm"./ag/mis
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Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|40,76
|5,21%
|RWE AG St.
|58,24
|1,53%
|Siemens Energy AG
|163,82
|3,45%
|Vestas Wind Systems A-S
|28,22
|20,03%
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