AKTIEN IM FOSUS: Siltronic nach Zahlen mit Kurssprung - Wacker folgt nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anteile von Siltronic haben am Mittwoch in einer europaweit schwungvollen Erholungsrally am Aktienmarkt besonders kräftige Kursgewinne verbucht. Am Vormittag zogen die Papiere des Waferherstellers für die Chipindustrie nach der Vorlage von Jahreszahlen und des Ausblicks für 2022 um mehr als zehn Prozent an. Sie erholten sich damit vom jüngsten Tief seit November 2020, nachdem der Kurs zuletzt auch bei Siltronic unter den Verwerfungen wegen des Ukraine-Konflikts gelitten hatte. Davor hatte allerdings schon das Aus der geplanten Übernahme durch Globalwafers auf dem Kurs gelastet.

Eckdaten hatte es schon gegeben und so lag der Fokus am Markt auf dem Ausblick. Laut Jürgen Wagner von der US-Investmentbank Stifel liegt die Umsatz-Zielspanne für 2022 klar über der Konsensschätzung. Für den operativen Gewinn (Ebitda) gelte dies zwar nicht, hier liege der Markt einen Tick über dem oberen Ende. Wagner glaubt aber, dass eine schwächere Sicht auf die Profitabilität angesichts der jüngsten Kursverluste schon eingepreist worden sei.

Mit Rückenwind von Siltronic schnellten am Mittwoch auch die Papiere des Großaktionärs WACKER CHEMIE um 6,2 Prozent hoch. Bei dem Spezialchemiekonzern sieht der Barclays-Experte Sebastian Satz in der aktuellen Krisensituation eine Chance für Anleger. Der Plan der EU, die Abhängigkeit von Russland zu verringern, werde die heimische Solarproduktion unterstützen, so Satz. Für Wacker sei dies eine bedeutende Chance./tih/mis