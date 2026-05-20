Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vertrag vorzeitig verlängert 20.05.2026 17:52:00

Aktien legen zu: ASTA und Siemens Energy verlängern Zusammenarbeit

Aktien legen zu: ASTA und Siemens Energy verlängern Zusammenarbeit

Der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions, der dem österreichischen Industriellen Michael Tojner gehört, und der deutsche Energietechnikkonzern Siemens Energy setzen ihre Zusammenarbeit fort.

Ein entsprechender Langzeitvertrag sei vorzeitig bis Ende 2032 verlängert worden, teilte Asta am Mittwoch mit. Das Unternehmen mit Sitz in Oed im Süden von Wien mit insgesamt rund 1.400 Beschäftigten ist ein wichtiger Zulieferer für die Energiewende.

Die ASTA Energy-Aktie legte im XETRA-Handel am Mittwoch letztlich um 9,03 Prozent auf 67,60 Euro zu, während die Siemens Energy-Aktie 3,95 Prozent auf 174,32 Euro gewann.

hel/kre

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens Energy-Aktie legt zu: Jefferies-Kommentar sorgt für frischen Rückenwind
Siemens Energy-Aktie höher: Energieriese überzeugt Experten
Buy-Analyse: Goldman Sachs bewertet Siemens Energy-Aktie

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten