Aktien legen zu: ASTA und Siemens Energy verlängern Zusammenarbeit

Der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions, der dem österreichischen Industriellen Michael Tojner gehört, und der deutsche Energietechnikkonzern Siemens Energy setzen ihre Zusammenarbeit fort.

Ein entsprechender Langzeitvertrag sei vorzeitig bis Ende 2032 verlängert worden, teilte Asta am Mittwoch mit. Das Unternehmen mit Sitz in Oed im Süden von Wien mit insgesamt rund 1.400 Beschäftigten ist ein wichtiger Zulieferer für die Energiewende.

Die ASTA Energy-Aktie legte im XETRA-Handel am Mittwoch letztlich um 9,03 Prozent auf 67,60 Euro zu, während die Siemens Energy-Aktie 3,95 Prozent auf 174,32 Euro gewann.

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APA