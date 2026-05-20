Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Vertrag vorzeitig verlängert
|
20.05.2026 17:52:00
Aktien legen zu: ASTA und Siemens Energy verlängern Zusammenarbeit
Ein entsprechender Langzeitvertrag sei vorzeitig bis Ende 2032 verlängert worden, teilte Asta am Mittwoch mit. Das Unternehmen mit Sitz in Oed im Süden von Wien mit insgesamt rund 1.400 Beschäftigten ist ein wichtiger Zulieferer für die Energiewende.
Die ASTA Energy-Aktie legte im XETRA-Handel am Mittwoch letztlich um 9,03 Prozent auf 67,60 Euro zu, während die Siemens Energy-Aktie 3,95 Prozent auf 174,32 Euro gewann.
hel/kre
APA
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Bildquelle: Siemens Energy AG
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