Aktien legen zu: Corona-Impfung von Pfizer und BioNTech soll beschleunigt zugelassen werden

Ein Impfstoffkandidat der Pharmakonzerne Pfizer und BioNTech hat den so genannten Fast Track Status der US-Zulassungsbehörde FDA erhalten.

Mit diesem Status erhält der Impfstoff gegen Covid-19 die Möglichkeit einer beschleunigten Zulassung. Die beiden Impfungen BNT162b1 und BNT162b2 werden derzeit in klinischen Studien der Phase 1 und 2 in den USA und Deutschland geprüft, wie die Unternehmen Pfizer und BioNTech mitteilten.

An der NYSE zieht die Pfizer-Aktie derzeit um 5,13 Prozent auf 35,57 Dollar an, wöhrend die Papiere von BioNTech an der NASDAQ um 16,4 Prozent auf 81,66 Dollar haussieren.

NEW YORK (Dow Jones)