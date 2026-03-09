Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Index-Monitor
|
09.03.2026 11:39:00
Aktien leichter: MDAX-Aufstieg für Schaeffler - Einhell im SDAX
Grund ist, dass der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen den Index der mittelgroßen Unternehmen verlassen musste. Sein Anteil an frei handelbaren Aktien ist unter den für einen Verbleib erforderlichen Mindeststreubesitz von 10 Prozent gefallen.
Den durch Schaefflers MDAX-Aufstieg frei gewordenen Platz im SDAX der Nebenwerte nehmen die Vorzugsaktien des Werkzeugherstellers Einhell ein. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.
Die Schaeffler-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 6,12 Prozent tiefer bei 7,29 Euro, während die Deutsche Wohnen-Aktie 1,65 Prozent auf 20,85 Euro verliert und die Einhell-Aktie 3,13 Prozent auf 77,50 Euro abgibt.
/ck
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG,FrankHH / Shutterstock.com
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
09.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
06.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)