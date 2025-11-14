|
Aktien New York: Abwärtssog hält wegen Sorgen um Fed-Zinssenkung an
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen bleiben vor dem Wochenende weiter unter Druck. Anleger drehen amerikanischen Aktien neuerdings den Rücken zu, weil sie neben der Bewertung von Technologiekonzernen auch zunehmend Zweifel daran hegen, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal senken wird.
Der am Mittwoch noch rekordhohe Dow Jones Industrial verlor am Freitag im frühen Handel 1,08 Prozent auf 46.947 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um 0,76 Prozent auf 6.686 Zähler fiel.
Der technologielastige NASDAQ 100 Index erreichte mit einem Abschlag von 0,92 Prozent auf 24.764 Punkte den tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Während der Dow noch auf ein fast ausgeglichenes Wochenergebnis zusteuert, hat der Nasdaq-Index in dieser Woche bislang etwas mehr als ein Prozent verloren. Damit droht ihm die zweite Minuswoche in Folge./tih/he
