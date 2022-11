Aktien New York: Anleger an der Wall Street treten weiter auf die Bremse

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem starken Lauf seit Mitte Oktober ist die Rally an den US-Börsen seit fast einer Woche ins Stocken geraten. Auch am Donnerstag belasteten Zweifel, ob die US-Notenbank Fed wegen des nachlassenden Preisauftriebs tatsächlich das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt. So sagte James Bullard, Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, dass die Zinsen weiter steigen sollten, damit die Fed ihr Ziel, die Inflation zu senken, erreiche. Vor diesem Hintergrund nahmen Anleger an der Wall Street erneut Gewinne mit und am US-Rentenmarkt zogen die Renditen von US-Staatsanleihen wieder an.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab im frühen Handel um 0,68 Prozent auf 33 326,13 Punkte nach. Der S&P 500 verlor 0,96 Prozent auf 3920,61 Zähler. An der technologielastigen Nasdaq-Börse gab der Auswahlindex NASDAQ 100 0,91 Prozent auf 11 592,21 Punkte nach.

Bereits seit vergangenen Freitag sind die Anleger spürbar vorsichtiger geworden. Die Erleichterung über ein Nachlassen des Preisauftriebs in den USA, die den Dow Jones binnen gut eines Monats um fast ein Fünftel nach oben getrieben hatte, ebbte ab. Die Hoffnung, dass die Fed angesichts der jüngsten Inflationsdaten geldpolitisch deutlich behutsamer vorgehen könnte, erhielt Dämpfer. Aussagen von Fed-Mitgliedern sorgen für zunehmende Risikoaversion.

Neue Konjunkturdaten konnten die Stimmung der Anleger auch nicht drehen. Die Daten vom Arbeits- und Häusermarkt fielen gemischt aus. Die Umfrage der Notenbank in Philadelphia unter Herstellern zum Geschäftsklima zeigte ein unerwartet deutlich eingetrübtes Stimmungsbild./ck/he