Aktien New York: Anleger greifen auf niedrigerem Niveau zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen in die Verlustzone gedreht war, stieg um 1,5 Prozent auf 46.428 Punkte. Gefragt waren vor allem Titel der "Old Economy" wie Coca-Cola, McDonald's (McDonalds), Home Depot und Merck & Co (Merck). Nach einer bislang sehr schwachen Woche zeichnet sich dennoch ein Minus von 1,5 Prozent ab.

Für den NASDAQ 100 ging es um 1,1 Prozent auf 24.310 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Index war am Vortag stärker unter Druck geraten als der Dow und der S&P 500. Letzterer erholte sich am Freitag um 1,3 Prozent auf 6.621 Zähler.

Wegen Sorgen über die hohen Bewertungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) hätten Herbststürme Aktien und Kryptowährungen kräftig durchgeschüttelt, konstatierte Investmentanalyst Hennig Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg. Die guten Zahlen des weltgrößten Börsenunternehmens NVIDIA hätten die Anleger am Vortag nur kurz beeindruckt. "Dass Hyperscaler wie Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Amazon, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) oder Microsoft im KI-Wettrüsten an ihre finanziellen Grenzen stoßen und daher in immer größerem Stile Schulden aufnehmen, liegt ihnen schwer im Magen." Nvidia-Aktien traten am Freitag nach anfänglichen Verlusten auf der Stelle.

Für Aufsehen sorgten Eli Lilly, erstmals überwand ein Pharmaunternehmen mit dem Börsenwert die Marke von einer Billion US-Dollar. Der US-Pharmakonzern profitiert weiterhin von einem starken Lauf seiner Diabetesmittel und Gewichtssenker Mounjaro und Zepbound. Zuletzt stieg der Kurs um 2 Prozent auf knapp 1.064 Dollar. In der vergangenen Woche hatte er erstmals die Marke von 1.000 Dollar überwunden.

Aktien von Gap erholten sich von den jüngsten Verlusten, der Kurs der Modekette stieg um 8,6 Prozent. Gap hatte am Donnerstag nachbörslich über eine überraschend starke Umsatzentwicklung berichtet. Zudem konkretisierte das Unternehmen die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge nach oben./bek/he