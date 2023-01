Aktien New York: Anleger vorsichtig optimistisch vor US-Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erwartung nicht so schnell und stark steigender Zinsen hat den Aktienkursen in den USA auch am Mittwoch etwas Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte im frühen Handel um 0,42 Prozent zu auf 33 846 Punkte.

Am Donnerstag werden die Verbraucherpreise für Dezember veröffentlicht, die Anleger scheinen mit vorsichtigem Optimismus auf den konjunkturellen Höhepunkt der Börsenwoche zu schauen. Optimismus herrscht unverändert auch angesichts der Wiedereröffnung Chinas nach der langen Zeit strikter Corona-Restriktionen.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,57 Prozent auf 3941,55 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,56 Prozent auf 11 269 Punkte./bek/jha/