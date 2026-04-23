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23.04.2026 16:03:38
Aktien New York: Anleger vorsichtiger - An Nasdaq Software vs. Chips
NEW YORK (dpa-AFX) - Mit den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes im Hinterkopf lassen es die Anleger am Donnerstag an den US-Aktienmärkten langsamer angehen. Die Waffenruhe im Iran-Krieg steht zunehmend auf der Kippe und die Ölpreise steigen wieder, was vor dem Hintergrund des guten Laufs wieder etwas vorsichtiger stimmt. Die Berichtssaison stand bei Einzelwerten mit Licht und Schatten im Mittelpunkt.
Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,4 Prozent auf 49.300 Punkte. Er ist der einzige Index, der in den vergangenen Tagen keinen Rekord aufgestellt hatte. Der marktbreite S&P 500 blieb am Donnerstag dicht an seiner Bestmarke, die er Ende der Vorwoche erreicht hatte. Zuletzt gab der Index um 0,1 Prozent auf 7.128 Punkte nach.
Ebenfalls gering waren die Verluste beim NASDAQ 100, der seine Rekordrally am Vortag fortgesetzt hatte. Im Anfangshandel verlor er 0,1 Prozent auf 26.910 Punkte. Im Technologiesektor, der an der Nasdaq großes Gewicht hat, stand abrutschenden Software- und IT-Aktien eine Rally im Chipsektor gegenüber./tih/he
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