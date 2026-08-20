Aktien New York: Anleiherenditen, Ölpreise und Walmart belasten US-Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Walmart strahlen am Donnerstag negativ auf den US-Aktienmarkt ab. Die Papiere des weltweit größten Filial-Einzelhändlers sackten im frühen Börsenhandel um 9 Prozent ab. Schwächere Geschäfte von Walmart werfen für gewöhnlich Fragen nach dem Konsum der US-Bürger auf, der für die amerikanische Wirtschaft eine wichtige Säule ist.

Der Leitindex Dow Jones Industrial rutschte auf den tiefsten Stand seit Anfang des Monats und büßte zuletzt 0,65 Prozent auf 53.115 Punkte ein. Der techlastige NASDAQ 100 verlor 0,54 Prozent auf 29.268 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Minus von 0,31 Prozent auf 7.684 Punkte.

Belastend für die Börsen wirkten am Donnerstag zudem erneut steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten legte zum ersten Mal auf mehr als 40 Billionen US-Dollar zu. Am Ölmarkt bleibt die Entwicklung im Iran-Krieg das bestimmende Thema. US-Präsident Donald Trump hatte vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran dem Land mit einem "Wirtschaftskrieg" gedroht./ajx/he