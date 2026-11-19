NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen erfolgreichen Anthropic-Börsengang hat den US-Technologiesektor am Donnerstag beflügelt. Der Auswahlindex NASDAQ 100 sprang im frühen Handel um 2,00 Prozent auf 27.660 Punkte hoch, womit sich die vortags begonnene Erholung beschleunigte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,98 Prozent auf 7.395 Punkte bergauf. Der zuletzt schwache Leitindex Dow Jones Industrial, der mehr von traditionellen Branchen geprägt ist, konnte sich mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 50.217 Punkte lediglich stabilisieren./gl/he