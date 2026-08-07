07.08.2026 16:14:38

Aktien New York: Arbeitsmarktdaten stützen die Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktuelle Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag gestützt. So ist die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten unerwartet gesunken. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,1 Prozent auf 53.959 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich damit für das nahe dem Rekordhoch notierende Börsenbarometer ein Plus von fast 3 Prozent an.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,3 Prozent auf 7.734 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,7 Prozent auf 29.569 Punkte nach oben./la/he

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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
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