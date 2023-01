Aktien New York: Atempause - Bankenaktien zeigen nach Verlusten Stärke

NEW YORK (dpa-AFX) - Stillstand lautet am letzten Handelstag der Woche das Motto an den US-Börsen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) konnte Verluste aus dem frühen Handel zwar wieder aufholen, für eine Fortsetzung der zuletzt dreitägigen Aufwärtsbewegung reichte es am Freitag aber nicht mehr. Auch eine bessere Stimmung der Verbraucher zum Jahresauftakt, ermittelt von der Universität Michigan, entfachte keinen Rückenwind mehr. Der Dow trat zuletzt mit 34 186 Zählern auf der Stelle. Auf Wochensicht steht für den Dow ein Gewinn von 1,6 Prozent zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 zeigte sich mit minus 0,07 Prozent auf 3981 Zähler ebenfalls kaum bewegt. Der technologielastige NASDAQ 100 lag mit 0,06 Prozent im Plus bei 11 467 Punkten.

Eine erstaunliche Kehrtwende legten die Kurse großer Banken hin, die schon vor der Startglocke ihre Quartalsberichte veröffentlicht hatten. JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), die Citigroup, die Bank of America und Wells Fargo (Wells FargoCo) machten vor dem Wochenende den Auftakt der Saison der Quartalszahlen. Gerieten die Kurse im frühen Handel unter Druck, so drehten sie im weiteren Verlauf wieder in die Gewinnzone.

Am beeindruckendsten war die Kehrtwende der Aktien von Wells Fargo. In den ersten Handelsminuten sackten die Papiere des Geldhauses um 5,5 Prozent ab, zuletzt lagen sie hingegen mit 2,2 Prozent im Plus. Ähnlich, wenn auch weniger stark, waren die Kursmuster von JPMorgan, Citigroup und Bank of America. JPMorgan führten mit einem Aufschlag von 2,1 Prozent sogar die Gewinner im Dow an.

Enttäuschend werteten Börsianer die Quartalszahlen von Delta Air Lines, deren Kurs um 4,2 Prozent fiel. Vor allem höhere Kosten wurden hier bemängelt. Nach dem Quartalsbericht von UnitedHealth

Die Anteilsscheine von Tesla büßten 2,5 Prozent ein. Sie litten unter erneuten deutlichen Preissenkungen. Der US-Elektroautopionier reduziert wegen einer wohl trägen Nachfrage und eines harten Wettbewerbs die Preise für seine Fahrzeugmodelle nun offenbar auch in Europa. Bereits am Vortag hatte Tesla in den USA die Preise stark gesenkt, vor einigen Tagen schon auf dem wichtigen Markt China. Noch stärker unter die Räder gerieten die Aktien von Ford (Ford Motor) und General Motors mit minus 6 beziehungsweise minus 5 Prozent.

Eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs lastete auf den Anteilsscheinen des Rüstungskonzerns Lockheed Martin, sie büßten 3,6 Prozent auf knapp 446 Dollar ein. Anfang Dezember waren die Papiere auf ein Rekordhoch von fast 500 Dollar gestiegen.

Die Anteile von Virgin Galactic schnellten um 9 Prozent nach oben. Zuvor hatte der Anbieter von Flügen für Weltraumtouristen versichert, den kommerziellen Raumfahrtbetrieb im zweiten Quartal 2023 aufzunehmen./bek/men