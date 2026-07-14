Aktien New York: Auf Erholungskurs - IBM mit Kurseinbruch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag von ihren Vortagesverlusten etwas erholt. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten die Verbraucherpreise, die weniger deutlich als erwartet gestiegen waren. Der IT-Sektor litt unter enttäuschenden Quartalszahlen von IBM.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 52.603 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.528 Zähler nach oben. Der NASDAQ 100 gewann 0,7 Prozent auf 29.468 Punkte.

Der Nahost-Konflikt samt weiter steigenden Ölpreisen bleibt im Anlegerfokus. Während das US-Militär im eskalierenden Konflikt um die Straße von Hormus weiter Ziele im Iran bombardiert, hat dieser in der Meerenge zwei Tanker mit Marschflugkörpern attackiert. Zudem ist die US-Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren, erneut in Kraft. US-Präsident Donald Trump will zudem für eine sichere Passage durch die Straße von Hormus hohe Schutzgebühren einfordern./edh/he