NASDAQ Composite Index
|
23 671,35
|
191,33
|
0,81 %
|
09.01.2026 15:44:38
Aktien New York: Auf Rekordkurs - Schwacher Arbeitsmarkt weckt Zinshoffnungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag die US-Börsen nahe an ihre jüngsten Rekordmarken getrieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 49.437 Punkte. Er lag damit nur noch knapp unter der Höchstmarke vom Mittwoch bei 49.621 Zählern.
Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 6.942 Punkte zu, auch hier fehlte nicht mehr viel zu einer weiteren Rekordmarke. An der Technologiebörse Nasdaq kletterte der NASDAQ 100 um 0,2 Prozent auf 25.557 Zähler./bek/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23 671,35
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.