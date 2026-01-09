NASDAQ Composite Index

Aktien New York: Auf Rekordkurs - Schwacher Arbeitsmarkt weckt Zinshoffnungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed nach bestenfalls durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt hat am Freitag die US-Börsen nahe an ihre jüngsten Rekordmarken getrieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 49.437 Punkte. Er lag damit nur noch knapp unter der Höchstmarke vom Mittwoch bei 49.621 Zählern.

Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 6.942 Punkte zu, auch hier fehlte nicht mehr viel zu einer weiteren Rekordmarke. An der Technologiebörse Nasdaq kletterte der NASDAQ 100 um 0,2 Prozent auf 25.557 Zähler./bek/men

