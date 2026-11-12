Aktien New York Ausblick 2: Techsektor schwächer - Nvidia-Chef geht

(neu: Rücktritt von Nvidia-Chef Huang und Kursreaktion, Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran)

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Fortsetzung der Erholung im US-Technologiesektor dürfte nach dem Rücktritt von Jensen Huang als Chef des KI-Chipgiganten Nvidia teilweise ausgebremst werden.

Der Broker IG signalisiert rund zwei Stunden vor dem Börsenstart für den Auswahlindex NASDAQ 100 ein Minus von 1,2 Prozent auf gut 28.000 Punkte, nachdem er tags zuvor um 2,3 Prozent hochgesprungen war. Der Dow Jones Industrial wird leicht im Minus erwartet bei 52.440 Zählern.

Händler verwiesen mit Blick auf die erwarteten Kursverluste auch auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg als Belastung, nachdem hier in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Krieges ein wenig zugenommen hatten. So schrieb Trump nun auf seiner Plattform "Truth Social", dass man keinen Deal mit dem Iran brauche.

Nvidia (NVIDIA)-Chef Jensen Huang gibt nach seiner Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin seinen Posten auf. Das teilte der US-Konzern am Donnerstag mit. Der Rücktritt könne auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, begründete ein Börsianer die weltweite Schwäche des Tech-Sektors. Nvidia-Aktien weiteten die vorbörslichen Verluste nach der Bekanntgabe des Rücktritts Huangs noch aus und sackten zuletzt um fast elf Prozent ab auf den niedrigsten Stand seit Juni 2025.

Die Lage spitze sich zu, schrieb Bernstein-Analyst Stacy Rasgon, der prompt seine Kaufempfehlung für die Nvidia-Aktie strich und sein Kursziel auf 200 US-Dollar halbierte. Nachdem am Wochenende die Affäre Huangs mit einer möglichen chinesischen Spionin bekannt geworden war, berichteten Medien am Mittwoch über eine weitere Affäre mit einer hochrangigen Mitarbeiterin aus dem eigenen Haus. Damit sei der CEO nicht mehr zu halten, vermutet Rasgon und befürchtet, dass weitere Enthüllungen folgen könnten.

Ermittlungen laufen, auch durch den Chipkonzern selbst. Wie unter anderem das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, bereitet der Verwaltungsrat die mögliche Ablösung Huangs vor. Die Nvidia-Aktie büßte vorbörslich 8 Prozent auf 160 Dollar ein. Das Minus würde sich damit seit Bekanntwerden der ersten Affäre am Wochenende auf 14 Prozent summieren.

Aktien von Nvidia-Konkurrenten dagegen zeigten sich vorbörslich im Plus. So gewannen etwa AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) 2,2 Prozent und Broadcom 1,1 Prozent. Anleger setzen damit angesichts der Führungssorgen bei Nvidia auf Marktanteilsgewinne der beiden Chiphersteller.

Eli Lilly (Eli Lilly) gewannen vorbörslich 2,9 Prozent. Die chinesische Tochter gab bekannt, dass die Abnehmpille Foundayo von der chinesischen Zulassungsbehörde für Medizinprodukte (NMPA) laut einer Mitteilung per WeChat als neues Medikament zur Gewichtskontrolle genehmigt worden sei.

Im Blick könnten zudem die Papiere des Chipmaschinenbauers Applied Materials und des Netzwerktechnik-Spezialisten Cisco stehen, denn beide werden nach Börsenschluss ihre Quartalsberichte vorlegen./ck/stk/bek/mis