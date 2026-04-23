Aktien New York Ausblick: Anleger vorsichtiger - Texas Instruments überzeugt

NEW YORK (dpa-AFX) - An den rekordhohen US-Aktienmärkten wird am Donnerstag angesichts der Lage in Nahost mit einem kleinen Rücksetzer gerechnet. Die Waffenruhe im Iran-Krieg steht zunehmend auf der Kippe. Die Ölpreise steigen wieder. Das Ausbleiben neuer Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran verunsichert. Der Blick der Anleger geht aber auch in Richtung der über das abgelaufene Quartal berichtenden Unternehmen, und da gab es vor allem im Tech-Bereich positive Überraschungen.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Börsenstart 0,3 Prozent tiefer auf 49.320 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex NASDAQ 100, der zur Wochenmitte seinen Rekordlauf fortgesetzt hatte, wird nur 0,1 Prozent schwächer bei 26.908 Zählern erwartet.

US-Präsident Donald Trump erhöhte den Druck auf den Iran und gibt dem Land Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Allerdings sieht sich Teheran mit seiner Blockade der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus in einer Position der Stärke.

Die Nervosität wachse, da Fortschritte bislang ausblieben, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Stimmung an den Börsen. "Der Schaden, den dieser Konflikt der Weltwirtschaft zufügt, wird von Tag zu Tag größer."

Unter den Einzelwerten dürften zuvorderst die Papiere von Texas Instruments im Blick stehen, die vorbörslich um etwas mehr als 9 Prozent hochsprangen. Der Halbleiterhersteller profitierte vom KI-Boom und meldete nicht nur ein starkes Quartal, sondern erfreute auch mit einem starken Jahresausblick. Die Ausgaben für Rechenzentren und Industrieanlagen boomen.

Die im Nasdaq 100 notierten Papiere von Netflix gewannen vor dem Börsenstart 1,2 Prozent. Der Streaming-Anbieter genehmigte ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 25 Milliarden US-Dollar.

Im bekanntesten Wall-Street-Index Dow dürfte sich die Aufmerksamkeit auf IBM, Honeywell und American Express (Amex) (American Express) richten. IBM büßten vorbörslich 7,5 Prozent ein, nachdem der IT-Konzern zwar starke Umsätze gemeldet hatte, seine Jahresziele aber nicht höher steckte.

Um 5,5 Prozent ging es zugleich für Honeywell abwärts, denn der Mischkonzern verfehlte mit seinen Quartalserlösen die Schätzungen von Analysten. Die eigene Aufspaltung kommt Honeywell teuer zu stehen. Der Gewinn je Aktie sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Drittel. Grund dafür waren etwa Umschuldungen, der Konzernumbau und damit verbundene Wertminderungen bei zum Verkauf stehenden Geschäftsteilen. Ein weiterer Aspekt davon ist nun beschlossene Sache: Honeywell kündigte an, sein Logistikgeschäft etwa zur Automation von Warenlagern (WWS) an die US-Beteiligungsgesellschaft American Industrial Partners zu verkaufen.

Dagegen wird die Amex-Aktie 0,6 Prozent höher erwartet, denn der Kreditkartenanbieter überraschte mit seinem bereinigten Quartalsergebnis positiv./ck/jha/