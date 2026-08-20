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20.08.2026 14:30:38

Aktien New York Ausblick: Anleiherenditen und Walmart belasten US-Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Walmart dürften am Donnerstag schwächere Aktienkurse an den US-Börsen nach sich ziehen. Die Papiere des weltweit größten Filial-Einzelhändlers sackten im vorbörslichen Handel um sechs Prozent ab und zogen andere Titel der Branche mit nach unten. Belastend für die Aktienmärkte wirkten sich auch wieder steigende Ölpreise und Anleiherenditen aus.

Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG rund eine Stunde vor der Startglocke 0,7 Prozent niedriger berechnet bei 53.080 Punkten. Das würde den tiefsten Stand seit Anfang des Monats bedeuten. Der NASDAQ 100 wird 0,8 Prozent schwächer erwartet bei 29.180 Zählern.

Die Umsätze von Walmart auf dem Heimatmarkt blieben im zweiten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurück. Vor allem der Preisdruck bei pharmazeutischen Produkten macht dem Konzern zu schaffen. Das belastete vorbörslich auch Aktien anderer Handelsriesen wie Costco (Costco Wholesale), TJX (TJX Cos) und Home Depot.

Ganz anders der Land- und Forstmaschinenbauer Deere & Co (DeereCo (John Deere)), der mit seinen Quartalszahlen überzeugen konnte. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem guten Jahr 2027 für die US-Agrarbranche. Der Kurs stieg um knapp vier Prozent.

Der Parfüm- und Kosmetikhersteller Coty (Coty A) blieb nach der Veröffentlichung der Quartalsbilanz einen Ausblick auf das Geschäftsjahr schuldig. Zudem sieht das Unternehmen laufende Geschäftsjahr als Jahr des Übergangs. Das ließ den Aktienkurs um 16 Prozent einbrechen.

Die weiter steigenden Preise für Kryptowährungen verhalfen derweil den börsennotierten Handelsplattformen zu Kursgewinnen. So verteuerten sich Robinhood Markets (Robinhood), Coinbase und Strategy (Strategy (ex MicroStrategy)) um vier bis neun Prozent./bek/mis

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