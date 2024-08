Aktien New York Ausblick: Arbeitsmarktdaten stützen - Eli Lilly bärenstark

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienbörsen befinden sich weiter in schwierigem Fahrwasser. Immerhin sorgten am Donnerstag gute Daten vom US-Arbeitsmarkt im vorbörslichen Handel für etwas Entspannung. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent höher auf 38.915 Zähler. Der von großen Tech-Werten dominierte NASDAQ 100 wurde rund ein Prozent höher taxiert auf 18.050 Punkten.

"Die Tendenz, Aktien in sich erholende Kurse hinein zu verkaufen, überwiegt weiterhin", sagte ein Händler. Schon am Vortag hatten die führenden Aktienindizes an der Wall Street und an der Nasdaq-Börse anfängliche Gewinne nicht halten können. Sie hatten nur knapp über ihren Tagestiefs geschlossen, ein Zeichen für die Verkaufsbereitschaft der Anleger.

Im vorbörslichen Handel schnellten die Papiere von Eli Lilly (Eli Lilly and) vorbörslich um fast 13 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern profitierte im zweiten Quartal vom Diabetes-Medikament Mounjaro - und rechnet nun in diesem Jahr mit mehr Umsatz und Gewinn als bisher.

Ganz anders die Aktien von Warner Brothers Discovery (Warner Bros Discovery), die um 10 Prozent einknickten. Der Medienkonzern schrieb auf seine TV-Sender wie CNN und Discovery Milliarden ab. Vor allem in den USA sinken schon lange die Werbeeinnahmen im linearen TV.

Die Aktien von Monster Beverage sackten vorbörslich um mehr als 7 Prozent ab. Der Produzent von Energy Drinks hat zuletzt weniger verdient als erwartet und will die Preise erhöhen. Analysten sind skeptisch, ob das in einem schwierigen Konsumumfeld gelingt./bek/mis