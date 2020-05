Aktien New York Ausblick: Aussichten auf Corona-Lockerungen stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Anlegerhoffnungen auf weitere Lockerungen in der Corona-Krise und ein Wiederhochfahren großer Teile der Wirtschaft dürften der Wall Street am Mittwoch eine freundliche Eröffnung bescheren. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart rund 0,4 Prozent höher auf 23 980 Punkte. Am Vortag war der Dow um ein gutes halbes Prozent gestiegen.

Der Fokus vieler Investoren liegt nun verstärkt auf einer schnellen Beendigung des Lock-Down in den USA. Die US-Regierung will die Wiederöffnung der Wirtschaft vorantreiben. Die Menschen seien "Kämpfer" und wollten zurück an die Arbeit gehen, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag. Gleichzeitig räumte er ein, dass es bei der von ihm angestrebten weitgehenden Lockerung der Beschränkungen weiterhin Neuinfektionen und Todesfälle geben werde.

Die Privatwirtschaft der USA baute wegen der Corona-Krise im April mehr als 20 Millionen Arbeitsplätze ab, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch bekanntgab. Der Wegfall kam nicht überraschend. Analysten hatten im Schnitt sogar einen noch etwas stärkeren Arbeitsplatzabbau befürchtet.

Positive Impulse kommen von der anhaltenden Erholung der Ölpreise. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um weitere 4 Prozent zu, nachdem er bereits am Dienstag zeitweise um rund 10 Prozent angezogen hatte. Exxon Mobil (ExxonMobil) und Chevron profitierten vorbörslich davon.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Disney (Walt Disney) im Fokus. Die Corona-Krise hat binnen weniger Wochen ein Milliardenloch ins Geschäft des Unterhaltungsriesen gerissen. Dadurch brach der Gewinn im ersten Quartal um mehr als 90 Prozent ein, während der Umsatz dank boomender TV- und Streaming-Angebote um 21 Prozent stieg. Die Aktien erholten sich im vorbörslichen Handel von früheren klaren Verlusten und notierten zuletzt 0,2 Prozent höher.

Der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat setzt sein rasantes Wachstum auch in der Corona-Krise fort. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse um 141 Prozent. Zudem schrieb der Hersteller von veganen Burgern einen Gewinn von 1,8 Millionen Dollar, im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von 6,6 Millionen Dollar angefallen. An der Wall Street waren rote Zahlen und weniger Umsatz erwartet worden. Die Aktie legte vorbörslich um 9,4 Prozent zu.

Milliardenschwere Belastungen aufgrund von Werksschließungen und Absatzproblemen in der Corona-Krise haben den Gewinn von General Motors (GM) einbrechen lassen. Im ersten Quartal sank der Überschuss um fast 90 Prozent, die Erlöse fielen um gut 6 Prozent. Dennoch übertrafen die Ergebnisse die Prognosen der Analysten deutlich. Die Papiere des Autobauers rückten vorbörslich um 6,3 Prozent vor./edh/jha