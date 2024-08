Aktien New York Ausblick: Ausverkauf geht weiter - Tech-Aktien abgestraft

NEW YORK (dpa-AFX) - Der heftige Rücksetzer an den Aktienmärkten in den USA dürfte sich zu Wochenbeginn fortsetzen. Die Sorgen über eine drohende Rezession in den USA hat die Stimmung zuletzt stark eingetrübt. Vor allem die großen Technologiewerte stehen stark unter Druck. Sie waren die Zugpferde der Rekordjagd der vergangenen Wochen und Monate - und werden jetzt im Umkehrschluss am stärksten gemieden.

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen NASDAQ 100 5,3 Prozent schwächer auf 17.460 Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang Mai. Vom Rekordhoch im Juli hat der Index mittlerweile gut 15 Prozent eingebüßt. Der Dow Jones Industrial wird 2,6 Prozent schwächer erwartet bei 38.700 Zählern.

Am Freitag verstärkte ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht die Sorgen der Investoren, dass die US-Konjunktur schneller abkühlt als gedacht. Die bislang im September erwartete erste Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed erscheine in diesem Szenario "ewig weit entfernt", schrieb Eckhard Schulte, Chef von MainSky Asset Management. Zudem rissen die schlechten Nachrichten aus dem Technologiesektor nicht ab. Gleichwohl befinde sich der Markt nicht in einem Crash, sondern nur in einer Korrekturphase.

Investoren flüchteten deshalb zum Wochenauftakt erneut in als sicher geltende Anlagehäfen. Zehnjährige US-Staatsanleihen stiegen im frühen Handel auf den höchsten Kurs seit Juni vergangenen Jahres.

Tech-Schwergewichte wie Amazon, Microsoft, Apple und die Google (Alphabet C (ex Google))-Holding Alphabet (Alphabet A (ex Google)) fielen vorbörslich zwischen 5 und 8 Prozent. Noch härter traf es NVIDIA, die um 13 Prozent absackten. Auf die Stimmung für die Papiere drückte ein Medienbericht, dem zufolge der Chip-Produzent den Start neuer KI-Chips wegen Designmängel verschiebt. Nvidia war zuletzt als großer KI-Profiteur das Zugpferd der allgemeinen Börsen-Rally.

Auch Abstufungen von Chip-Aktien durch die Bank of America forderten vorbörslich ihren Tribut. So fielen Intel um 5,6 Prozent, nachdem die Investmentbank die Aktien auf "Underperform" gesenkt hatte. Für die Aktien von Microchip Technology strich die Bank die Kaufempfehlung, die Papiere büßten daraufhin 3,2 Prozent ein.

Gegen die allgemeine Kursschwäche schossen die Aktien von Kellanova um mehr als 20 Prozent nach oben. Für den Hersteller von Snacks interessiert sich der Kontrahent Mars, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete./bek/jha/