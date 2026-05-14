Aktien New York Ausblick: Cisco und KI-Börsengang dürften Nasdaq-Rally befeuern

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf der technologielastigen US-Börse Nasdaq (NASDAQ Composite Index) dürfte sich am Donnerstag angesichts frischer KI-Begeisterung fortsetzen. Obendrein wird an den Aktienmärkten allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China gesetzt sowie auf Vermittlungen Chinas im Iran-Krieg, nachdem US-Präsident Donald Trump für Gespräche nach Peking gereist ist.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den überwiegend mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein Plus von 0,8 Prozent auf 50.100 Punkte. Damit würde dem Wall-Street-Index bis zum Rekordhoch aus dem Monat Februar bei rund 50.512 Punkten nicht einmal mehr ein Prozent fehlen.

Im Technologiesektor setzen Anleger angesichts eines beeindruckenden Quartalsberichts von Cisco sowie eines mit Spannung erwarteten Börsengangs wohl weiter auf KI-getriebene Aktien. Ein nächstes Rekordhoch an diesem Tag ist wahrscheinlich, wie die Indikation für den NASDAQ 100 zeigt. Sie liegt aktuell 0,3 Prozent über dem Vortagesschluss bei 29.455 Zählern und damit auf dem Rekordstand des Vortages.

Cisco sprangen vorbörslich um knapp 15 Prozent nach oben und dürften damit ihre Rekordrally fortsetzen. Der Netzwerk-Ausrüster übertraf mit seinem dritten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen, hob seine Ziele für 2025/26 an und rechnet dabei mit einem erheblich besseren Geschäft mit Hyperscalern als zuvor. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee hob daraufhin sein Kursziel um ein Drittel auf 120 US-Dollar an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Cisco habe sich dank Investitionen in die Silicon-One-Strategie - anders als Konkurrenten - den Herausforderungen durch Lieferketten-Engpässe erfolgreich gestellt, schrieb er unter anderem.

Aktien mit KI-Bezug dürften davon mit nach oben gezogen werden. NVIDIA etwa legten vorbörslich um 2,3 Prozent zu und sind damit aktuell Favorit unter den "Magnificent Seven". Hier dürfte zudem stützen, dass der Chef des KI-Chipgiganten Jensen Huang den US-Präsidenten auf seiner China-Reise begleitet, ebenso wie Tesla-Gründer und -Chef Elon Musk und der Apple-CEO Tim Cook. Tesla stiegen um 1,1 Prozent und Apple um 0,4 Prozent.

Zudem geht an diesem Tag Cerebras Systems (Cerebras Systems A) an die Börse, was der KI-Euphorie weiter Auftrieb geben dürfte. Der Chiphersteller, dessen Übernahme durch Arm Holdings (Arm) und der japanischen SoftBank zuvor gescheitert war, will Nvidia Konkurrenz machen. Die Aktie ist, wie informierte Quellen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten, 20-fach überzeichnet. Der Ausgabepreis wurde auf 185 Dollar und damit über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt. Auch die Zahl der angebotenen Aktien wurde angehoben. Der Marktwert dürfte damit laut Bloomberg-Daten bei etwa 40 Milliarden Dollar liegen und ist der bisher größte in diesem Jahr./ck/nas