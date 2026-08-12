Aktien New York Ausblick: Dow nach Inflationsdaten leicht im Plus erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach US-Inflationszahlen dürfte die Wall Street am Mittwoch etwas fester eröffnen. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,4 Prozent, womit Volkswirte gerechnet hatten. Damit ist die Inflationsrate den zweiten Monat in Folge gesunken. Rund eine Stunde vor Börsenstart signalisierte der Broker IG für den Dow Jones Industrial einen Gewinn von 0,2 Prozent bei 53.910 Punkten.

Die Indikation für den NASDAQ 100 liegt 0,8 Prozent höher bei 29.773 Zählern. Gestützt wird der technologielastige Auswahlindex vor allem von positiven Prognosen von CoreWeave, Super Micro Computer und dem NVIDIA-Partner Hon Hai, die alle eine boomende Nachfrage nach ihren Produkten im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) verzeichnen. Vor allem die Halbleiterbranche erhielt davon Auftrieb.

Positive Impulse könnten auch weitere Anzeichen einer Entspannung der geopolitischen Lage in Nahost liefern. Die im Zuge des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran Mitte Juni vereinbarte Waffenruhe soll nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen verlängert werden. Die Verlängerung könne weitere 60 oder sogar 90 Tage umfassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Zugleich stehe eine Einigung zwischen dem Iran und dem Oman für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus noch vor Samstag bevor, hieß es weiter.

Die Coreweave-Aktien schossen im vorbörslichen Handel um 21 Prozent hoch, nachdem der Cloud-Computing-Anbieter unerwartet gute Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt hatte. Coreweave habe mit seinen Resultaten signalisiert, dass das Geldausgeben für KI weiter auf Hochtouren laufe, kommentierte Marktexperte Stephen Innes. Dabei verwies er auf das angehobene Jahresumsatzziel des Anbieters von KI-Rechenleistung und vor allem auf den hohen Auftragsbestand von aktuell rund 130 Milliarden US-Dollar.

Für die Papiere von Super Micro Computer ging es vorbörslich um 9,8 Prozent nach oben. Das Umsatzziel für das laufende Quartal übertraf die durchschnittliche Schätzung der Analysten. Dies sei ein Zeichen dafür, dass der boomende KI-Markt den Server-Absatz von Super Micro Computer weiterhin ankurbelt, hieß es aus dem Handel.

Die Anteilsscheine von Lumentum verteuerten sich vorbörslich um 9,2 Prozent. Das Optoelektronik-Unternehmen hatte Ergebnisse für das vierte Quartal und einen Ausblick vorgelegt, die die Markterwartungen übertrafen.

Einen vorbörslichen Kursanstieg von 18 Prozent verbuchten die Titel von Cava (CAVA Group). Der Umsatz des Restaurantketten-Betreibers für das zweite Quartal übertraf die Konsensschätzung.

Die Aktien von H&R Block schnellten vorbörslich um 13 Prozent hoch. Die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und die Ziele des Steuerberatungsunternehmens für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 fielen stärker als prognostiziert aus./edh/jha/