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31.03.2026 14:19:39

Aktien New York Ausblick: Dow probiert Erholung - 45.000 Punkte im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow dürfte am Dienstag einen neuen Erholungsversuch oberhalb der wichtigen Marke von 45.000 Punkten unternehmen. Am Vortag war ein solcher Versuch gescheitert. Von den Gewinnen war am Ende kaum etwas übrig geblieben. Der Broker IG berechnete den Dow rund eine Stunde vor der Startglocke gut ein Prozent höher bei 45.700 Zählern. Der Nasdaq 100 wird ebenfalls gut ein Prozent fester erwartet.

Die Optimisten am Markt klammern sich weiter an die Hoffnung, dass der Krieg im Nahen Osten bald enden könnte. Laut dem "Wall Street Journal" soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg im Iran zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe.

Der Angriff der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran ist bei Investoren nicht gut angekommen: Für den Leitindex Dow zeichnet sich im März ein Verlust von fast sieben Prozent ab. Es wäre der schwächste Monat seit September 2022, als die US-Notenbank Fed die Zinsen kräftig erhöhte, um die Inflation zu bremsen.

Wichtig ist für den Dow nun die runde Marke von 45.000 Zählern. Sie hielt zuletzt im Abwärtssog als Unterstützung. Analysten messen ihr auch deshalb große Bedeutung bei, weil der Dow Ende 2024 auf diesem Niveau Rekorde aufgestellt hatte.

Mit Blick auf Einzelwerte rückt die Pharma- und Biotech-Branche ins Rampenlicht. So schossen Aktien von Apellis Pharma vorbörslich um fast 140 Prozent auf knapp 41 US-Dollar nach oben. Der Krebs- und Neurologiespezialist Biogen will Apellis für 41 Dollar je Aktie übernehmen.

Papiere von Centessa Pharma schnellten vorbörslich um fast die Hälfte nach oben auf knapp 41 Dollar. Der Branchenriese Eli Lilly übernimmt den Spezialisten für Hämatologie und Immunologie für 38 Dollar in bar je Aktie plus eine Prämie von bis zu 9 Dollar je Aktie für den Fall, dass die Wirkstoffe von Centessa erfolgreich sind./bek/jha/

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