Aktien New York Ausblick: Dow stagniert - Düstere Prognose lässt Intel absacken

NEW YORK (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag der Woche dürfte die Intel-Aktie an der Wall Street die Blicke auf sich ziehen. Eine ausgesprochen triste Prognose des Herstellers von Halbleitern und Rechenzentren für den Umsatz im laufenden Quartal ließ die Papiere vorbörslich um elf Prozent einbrechen und hat auch das Potenzial, andere Branchengrößen wie Applied Materials, AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) oder NVIDIA zu belasten.

Die erwarteten Kurseinbußen der Chip-Branche drückten vorbörslich auf den Technologieindex NASDAQ 100. Er gab um 0,4 Prozent nach auf 12 000 Punkte. Auf Wochensicht steht dennoch ein Plus von 3,3 Prozent zu Buche. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) trat am Freitag mit 33 933 Zählern auf der Stelle. Hier lautet die Wochenbilanz auf einen Gewinn von 1,7 Prozent.

Nach einem rabenschwarzen Börsenjahr 2022 konnte sich die Intel-Aktie ab Oktober stabilisieren. Nun aber muss der Chip-Riese dem Schrumpfen des PC-Marktes Tribut zollen und schwächelt dazu noch im lukrativen Geschäft mit Rechenzentren. Bei den beiden wichtigsten Standbeinen des Konzerns brach der operative Gewinn um mehr als 80 Prozent ein. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal blieb weit hinter den Erwartungen von Analysten zurück.

Die Papiere von Chevron fielen vorbörslich um 1,3 Prozent. Der Öl - und Gaskonzern blieb im Schlussquartal 2022 mit dem Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Die Papiere von American Express verteuerten sich dagegen um 5,4 Prozent. Die Ziele des Kreditkartenanbieters für Umsatz und Ergebnis in diesem Jahr liegen über den Erwartungen von Experten.

Aktien des Spielzeugherstellers Hasbro büßten 7,3 Prozent ein. Das Unternehmen setzte im wichtigen vierten Quartal 13 Prozent weniger um als erwartet und will nun 1000 Stellen streichen./bek/jha/