Aktien New York Ausblick: Erholung erlahmt - Nvidia fallen nach Anteilsverkauf
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Wochenauftakt vor allem der Tech-Aktien dürften sich die US-Börsen am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen schwertun. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial mit 47.380 Punkte fast unbewegt. Der am Vortag stark gestiegenen technologielastigen NASDAQ 100 wird 0,4 Prozent im Minus erwartet bei 25.513 Zählern.
Die Aussicht auf ein Ende des Regierungsstillstands hatte den Kursen am Vortag starken Auftrieb gegeben. Allen voran an der Tech-Börse Nasdaq hatten die Kurse kräftig zugelegt. Ein Ende des Shutdown wird immer wahrscheinlicher, nachdem der US-Senat einen Haushalt beschlossen hat. An den Börsen jenseits des Atlantiks scheint das aber nun eingepreist zu sein.
Im vorbörslichen Handel tat sich wenig. Aktien von NVIDIA verloren 1,7 Prozent. Der japanische Tech-Investor SoftBank hat in einem überraschenden Schritt im Oktober seine gut 32 Millionen Nvidia-Aktien für 5,8 Milliarden US-Dollar verkauft.
Aktien des Gaseherstellers Linde gewannen vorbörslich 1,2 Prozent. Die Bank UBS hat zum Kauf der Papiere geraten. Die Chancen überwögen hier die Risiken, so die Begründung.
Anteile des Raumfahrtunternehmens Rocket Lab (Rocket Lab USA A) sprangen um 8 Prozent nach oben. Der Hersteller von Raketen und Satellitensystemen hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet./bek/jha/
