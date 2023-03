Aktien New York Ausblick: Erholung setzt sich fort - Anleger werden noch mutiger

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung der US-Börsen dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Die Anleger werden zum Quartalsende hin wieder mutiger. Zum einen herrsche Optimismus, dass trotz der jüngsten Turbulenzen in der Bankenbranche das Bankensystem intakt und stabil sei, hieß es von Börsianern. Zum anderen werde auf eine Zinsanhebungspause der US-Notenbank Fed gesetzt, wovon vor allem Aktien von Technologieunternehmen profitieren.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 32 910 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 wird 0,6 Prozent im Plus erwartet bei 12 926 Zählern. Seit Jahresbeginn hat der Nasdaq 100 inzwischen bereits etwas mehr als 17 Prozent gewonnen.

Unter den Einzelwerten ging es vorbörslich für die Aktie des Zigarettenherstellers Philip Morris um 1,7 Prozent nach oben. Die US-Bank JPMorgan hob ihr Anlageurteil auf "Overweight" an.

Die Aktien von H.B. Fuller (H B Fuller) könnten in den Blick rücken, denn der Hersteller von Industrieklebstoffen enttäuschte mit schwachen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn je Aktie ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Vorbörslich jedoch zeigte sich die Aktie unverändert.

Die Aktien von SprinklR (Sprinklr A) sprangen indes vorbörslichen um knapp 18 Prozent nach oben, denn das Softwareunternehmen lag mit seiner Jahresprognose für den Umsatz und die Abonnement-Einnahmen über den Erwartungen./ck/mis