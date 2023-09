Aktien New York Ausblick: Erneuter Stabilisierungsversuch nach Rückschlag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern nach dem gestrigen Rückschlag am Mittwoch auf einen erneuten Stabilisierungsversuch zu. Nach wie vor bremsen aber die restriktive amerikanische Geldpolitik und die drohende baldige Haushaltssperre in den USA die Kaufbereitschaft der Anleger. Ob ein überparteilicher Kompromissvorschlag des Senats für einen Übergangshaushalt auch im Repräsentantenhaus eine Mehrheit findet, bleibt abzuwarten. Der überraschende Anstieg des Auftragseingangs für langlebige Güter im August hatte kaum Einfluss auf die Kurse.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,3 Prozent höher auf 33 723 Punkte. Den am Dienstag noch schwächeren, technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 sieht IG 0,4 Prozent im Plus bei 14 602 Punkten. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen fiel indes leicht von ihren neuen Höchstständen seit der Weltfinanzkrise 2007 zurück.

Mit den Verlusten seit dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed vor einer Woche sind die US-Aktienindizes unter charttechnisch wichtige Trendindikatoren gerutscht. Der Nasdaq 100, der seit Jahresbeginn deutlich besser als der Dow gelaufen ist, hält sich immerhin noch klar über der 200-Tage-Linie, die maßgeblich für die langfristige Kursentwicklung ist. Gleiches gilt für den marktbreiten S&P 500. Für den zu Ende gehenden September zeichnen sich aber Abschläge von bis zu sechs Prozent für die drei Börsenbarometer ab.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten waren am Mittwoch zunächst Mangelware. Die Aktionäre der Großhandelskette Costco (Costco Wholesale) mussten vorbörslich einen Rückgang um 1,7 Prozent verkraften. Costco hatte im vergangenen Geschäftsquartal zwar mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie positiv überrascht. Doch die flächenbereinigte Umsatzentwicklung blieb ein wenig hinter den Erwartungen zurück.

Händlern zufolge profitierte Rivian dagegen mit plus 1,6 Prozent davon, dass der Elektroautobauer Pläne für Abomodelle bekannt gab, um aus verschiedenen technischen Ausstattungsmöglichkeiten seiner Fahrzeuge Kapital zu schlagen.

Die Aktien der Spielwarenhersteller Mattel und Hasbro legten um 2,5 beziehungsweise 1,8 Prozent zu, nachdem die US-Bank Morgan Stanley die Beobachtung jeweils mit dem Anlagevotum "Overweight" aufgenommen hatte./gl/tih