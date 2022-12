Aktien New York Ausblick: Freude im Tech-Sektor durch Salesforce kaum getrübt

NEW YORK (dpa-AFX) - Selbst enttäuschende Signale von Salesforce und Snowflake dürften am Donnerstag die Partylaune der Anleger im Technologiesektor zunächst kaum stören. Knapp anderthalb Stunden vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den von Tech-Werten dominierten NASDAQ 100 mit plus 0,1 Prozent auf 12 042 Punkte.

Am Vortag hatte der zinssensible Auswahlindex angefacht von Aussagen von Notenbank-Chef Jerme Powell zur Zinspolitik den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreicht und letztlich um 4,6 Prozent zugelegt. Powell zufolge könnte bereits im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein.

Auch der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fällt mit von IG am Donnerstag taxierten minus 0,05 Prozent auf 33 542 Punkte von seinem höchsten Kursniveau seit Ende April kaum zurück. Die Hoffnung auf ein Ende der Null-Covid-Politik in China trägt zur guten Stimmung an den Aktienmärkten bei.

Verstimmt reagierten die Anleger jedoch auf die jüngsten Geschäftsausblicke der Cloudsoftware-Spezialisten Salesforce und Snowflake. Im vorbörslichen US-Handel fielen Salesforce um rund sieben Prozent, Snowflake verloren 3,8 Prozent. Marktteilnehmer werteten die neuen Prognosen als Beleg für die in einem unsicheren Wirtschaftsumfeld nachlassenden Investitionen von Unternehmen in Technologie. Bei Salesforce sorgt zusätzlich der Weggang von Co-Chef Bret Taylor für Ungemach./ajx/mis