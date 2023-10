Aktien New York Ausblick: Freundlich - Anleger honorieren Banken-Quartalszahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte am Freitag dank unerwartet guter Quartalszahlen einiger Großbanken mit etwas festerer Tendenz eröffnen. Dagegen zeichnet sich bei den Technologiewerten ein etwas schwächerer Auftakt ab. Börsianer verwiesen darauf, dass sich viele Anleger wegen zunehmender Anzeichen einer Eskalation des Nahostkonflikts mit neuen Engagements zurückhalten und derzeit lieber in die als "sicheren Hafen" geltenden Staatsanleihen investieren.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart mit plus 0,3 Prozent auf 33 720 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund einem Prozent an. Der technologielastige NASDAQ 100 wird am Freitag rund 0,1 Prozent tiefer erwartet.

Die größte US-Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) steigerte ihren Quartalsgewinn um 35 Prozent und die bereinigten Erträge um 21 Prozent. Ohne die übernommene Bank First Republic hätte der Anstieg immerhin 15 Prozent betragen. Dass JPMorgan mehr verdiente als von Analysten geschätzt, lag nicht zuletzt an der unerwartet niedrigen Risikovorsorge für gefährdete Kredite. Im vorbörslichen Handel verteuerten sich die JPMorgan-Aktien zuletzt um 0,9 Prozent.

Die Citigroup verdiente im dritten Quartal gerade mal zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt allerdings mit einem Gewinneinbruch gerechnet. Die Erträge der Großbank stiegen um 9 Prozent. Auch hier schnitt das Institut besser als erwartet ab. Der Kurs der Citi-Aktie zog vorbörslich um 2,8 Prozent an.

Die Großbank Wells Fargo (Wells FargoCo) wies einen Nettogewinn aus, der die durchschnittliche Analystenprognose klar übertraf. Die Aktien stiegen vorbörslich um 2,2 Prozent.

Der US-Krankenversicherer UnitedHealth wird nach einem überraschend lukrativen Quartal noch zuversichtlicher für das laufende Jahr. Damit hebt Konzernchef Andrew Witty das untere Ende der Gewinn-Zielspanne zum dritten Mal in diesem Jahr an. Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten zunächst positiv aufgenommen: Im vorbörslichen US-Handel legte die UnitedHealth-Aktie um 1,3 Prozent zu.

Der Streaming-Riese Netflix will den Erfolg seiner Filme und Serien für Erlebnis-Standorte nutzen. In einem "Netflix House" werde man unter anderem Fanartikel kaufen und an Sendungen angelehnte Gerichte essen können, sagte Netflix-Manager Josh Simon dem Finanzdienst Bloomberg. Die ersten beiden Standorte sollen 2025 in den USA eröffnet werden, danach sei ein internationaler Ausbau geplant, hieß es. Die Netflix-Papiere sanken vorbörslich um 1,9 Prozent.

Die Titel von Dollar General stiegen im vorbörslichen Handel um 7,8 Prozent, nachdem der Discounter die Rückkehr des ehemaligen Unternehmenschefs Todd Vasos bekanntgegeben hatte./edh/ngu